"بلومبرغ": ألمانيا مستعدة لإنفاق مليارات اليوروهات لإنقاذ شركة "غازبروم جرمانيا"

كشفت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر أن السلطات الألمانية تخطط لتخصيص ما يصل إلى 10 مليارات يورو لإنقاذ شركة "غازبروم جرمانيا" المملوكة سابقا لشركة غازبروم.

وقالت الوكالة إن "السلطات الألمانية تستعد التقديم مليارات اليوروهات لإنقاذ القسم السابق لشركة غازبروم، والذي يخضع الآن لسيطرة هيئة تنظيم الطاقة في البلاد".

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وحسب الوكالة، فإنه " من المتوقع أن يصدر بنك KfW قرضا بمبلغ يتراوح بين 5 و10 مليارات يورو" لإنقاذ شركة "غازبروم جرمانيا"، وقد يتم تقديم المساعدة في وقت مبكر من هذا الأسبوع، على الرغم من أن المصادر أشارت إلى أن المفاوضات بشأن هذه القضية لا تزال جارية وأن الخطط قد تتغير.

ويشير التقرير إلى أن الأموال يمكن أن تساعد في استقرار الشركة وتأمين الإمدادات بعد أن قطعت روسيا إمدادات "غازبروم جرمانيا".

المصدر: نوفوستي