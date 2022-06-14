بايدن يقول إن بلاده تعمل على خطة لتصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق السكك الحديد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده تعمل على خطة لتصدير الحبوب من أراضي أوكرانيا عن طريق السكك الحديد، مع إنشاء نقاط عبور على الحدود.

وقال بايدن: "نحن نعمل على خطة لتصدير (الحبوب) عبر بلدان أخرى عن طريق السكك الحديد... سنبني مخازن مؤقتة للحبوب على حدود أوكرانيا، بما في ذلك في بولندا، حتى نتمكن من نقلها من العربات إلى هذه المخازن ثم إلى العربات في أوروبا ونقلها إلى المحيط وتسليمها إلى جميع أنحاء العالم".

ووفقا له، هناك آلاف الأطنان من الحبوب في مخازن الحبوب الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن أولوية واشنطن هي حل قضية صادرات الحبوب الأوكرانية بطريقة دبلوماسية.

المصدر: RT