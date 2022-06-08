واشنطن: تصدير الحبوب الأوكرانية بحرا يواجه تحديات كثيرة

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود يبدو خيارا مجديا لكنه مثقل بالتحديات، وأن الغرب يناقش هذه القضية.

وزعمت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية، كارين دونفريد، يوم الأربعاء "أن تصرفات روسيا (في أوكرانيا) هي التي تفاقم مشكلة الأمن الغذائي. هذا شيء تأخذه إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن على محمل الجد.. لا توجد حلول بسيطة، لذلك نحن ندرس عددا من الاحتمالات"، مشيرة إلى أن أحد الخيارات يمكن أن يكون تسيير قافلة إنسانية ترافقها سفن البحرية الأمريكية لضمان المرور الآمن لسفن الحبوب عبر البحر الأسود.

وتساءلت دونفريد: "هل هناك أي خيارات للسماح بنقل الحبوب عبر البحر الأسود؟ هذا خيار وارد لأنه.. يمكن إخراج كمية كبيرة جدا من الحبوب. لكن هذا محفوف بالتحديات، التحديات الأمنية والتحديات من وجهة نظر التجارة. لذلك هذه المناقشات جارية". مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي يشارك بشكل كبير في هذا الأمر ويفكر فيما إذا كانت هناك طرق لتصدير المزيد من الحبوب برا. لديهم مجموعة كاملة من الأفكار.. هذه القضية هي في دائرة الضوء من البلدان في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "نحن نركز بشدة على هذا الأمر مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن لا توجد إجابات بسيطة، ولا يمكنني أن أخبركم الآن عن الحل الأفضل".

يذكر أن روسيا رفضت الاتهامات الغربية والأوكرانية لها في أزمة الغذاء، وأكدت استعدادها لضمان مرور سفن الحبوب الأوكرانية في حال قامت أوكرانيا بإزالة الألغام من الموانئ.

وأشارت أيضا إلى إمكانية تصدير الحبوب عبر مينائي ماريوبول وبيرديانسك الخاضعين للسيطرة الروسية وعبر أراضي بيلاروس.

المصدر: تاس