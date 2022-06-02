خطة تركية أوكرانية أممية لتصدير الحبوب من أوكرانيا بالتنسيق مع روسيا

أكدت مصادر دبلوماسية أن تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة أعدوا خارطة طريق بالتنسيق مع روسيا لإطلاق ممر آمن لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر قولها، إن "تركيا تجري اتصالات دبلوماسية من أجل تشكيل آلية لضمان التسليم الآمن للحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية".

وأضافت: "نتيجة للمفاوضات بين الجانب التركي وممثلين عن روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تم إعداد خارطة طريق تضمن عمل ممر الحبوب تحت رعاية أممية".

وذكرت "الأناضول" أن "مركز تصدير الحبوب الجاري إنشاؤه في إسطنبول سينظم التنسيق بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

وأشارت إلى أن "إطلاق مركز التنسيق سيسمح بتصدير 20 مليون طن من الحبوب من موانئ أوكرانيا إلى الأسواق العالمية".

المصدر: "تاس"