البنتاغون يؤكد أولوية الحل الدبلوماسي لمشكلة استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة تعطي الأولوية للحل الدبلوماسي لمشكلة استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية، وتأمل في أن تنجح المفاوضات.

إقرأ المزيد

وفي قمة"حوار شانغري-لا" الأمنية في سنغافورة، سئل الوزير عما إذا كان من الممكن أن تشارك البحرية الأمريكية في نقل الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

أجاب أوستن: "إنك تسأل عما إذا كانت قواتنا في هذه المنطقة وغيرها يمكن أن تكون عاملا ذا قيمة مضافة. بالطبع يمكننا ذلك".

وأضاف: "لكننا نريد دائما البحث عن حل دبلوماسي أولا، وأرى قدرا كبيرا من الاهتمام الآن في هذا المجال. ونأمل أن تحدث الأشياء الصحيحة".

وتجري الأمم المتحدة وتركيا مفاوضات بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر مع روسيا، التي ترفض الاتهامات الغربية بوضع عقبات أمام مثل هذه الإمدادات.

المصدر: نوفوستي