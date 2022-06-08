أنقرة تتحدث عن تقدم في ملف نقل الحبوب من موانئ البحر الأسود

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن هناك "بعض التقدم" في موضوع نقل الحبوب من موانئ البحر الأسود، مع بقاء قضايا فنية تحتاج إلى مزيد من البحث.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن أكار قوله: "نسعى جاهدين لتحقيق نتيجة بشأن هذه المسألة في أقرب وقت ممكن. نبقى على حوار مع روسيا وأوكرانيا، ونجري مناقشات مع الأمم المتحدة. وتم إحراز تقدم معين".

وأضاف: "مع ذلك، هناك قضايا فنية لا تزال قيد البحث، مثلا: كيف سيكون تشغيل الممر؟ من وكيف سيقوم بإزالة الألغام من الموانئ؟ وما هي السفن التي سترافق ناقلات البضائع؟".

وتعليقا على إمكانية تنظيم مفاوضات في تركيا بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية ، قال أكار إن "الاجتماعات ممكنة"، وأضاف: "السبت الماضي، أجرى ممثل الأمم المتحدة محادثات مع ممثل عن وزارتنا. ونظرا لامتلاك الأطراف إرادة لحل القضية، فإن العملية تمضي قدما".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أمور تعقد الحوار، أكد الوزير التركي أن المشكلة الأساسية هي الثقة، وقال: "كل طرف يريد الحصول على ضمانات بشأن قضايا معينة. ونحن من جانبنا نسعى جاهدين لخلق هذا الجو من الثقة".

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وأعلنت الدفاع الروسية أمس أن الوزير سيرغي شويغو بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي الأوضاع في أوكرانيا وسوريا.

ويجري وفد روسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف مباحثات مع مسؤولين أتراك في أنقرة اليوم الأربعاء، سيكون موضوع تصدير الحبوب الأوكرانية أحد أهم البنود في أجندتها.

المصدر: الأناضول