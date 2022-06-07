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موسكو: لم نتلق أي طلب من لندن لتسليمها المرتزقة البريطانيين

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موسكو: لم نتلق أي طلب من لندن لتسليمها المرتزقة البريطانيين
Gettyimages.ru
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أكد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، أن الجانب الروسي لم يتلق أي طلب من لندن لتسليمها المرتزقة البريطانيين الذين تم أسرهم في شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن المرتزقة البريطانيين واجهوا تهما في جلسة استماع في جمهورية دونيتسك الشعبية في 6 يونيو.

وفي نهاية أبريل، فتح مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك قضية جنائية ضد المرتزقة. وفي نهاية مايو، تم الانتهاء من التحقيق في القضية.

المصدر: وكالات

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