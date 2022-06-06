دونيتسك.. إسناد التهم لمرتزقة بريطانيين في جلسة استماع

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إسناد الاتهامات لمرتزقة بريطانيين في جلسة استماع بمحكمة خاصة في الجمهورية.

وقال في تصريح لقناة "روسيا 24": "تم اليوم الاثنين توجيه الاتهامات رسميا للمرتزقة الأجانب، وفي هذه الحالة هم البريطانيون الذين ارتكبوا جرائم خطيرة للغاية".

وأشار إلى أن "توجيه الاتهامات هي الخطوة الأولى في محاكمة المرتزقة الأجانب".

وعن المحاكمة الدولية لهؤلاء، أشار في وقت سابق، إلى أن "عددا من الدول وافقت مبدئيا على المشاركة في المحكمة الدولية".

ولفت إلى أن "النظام الأساسي للمحكمة يتم تطويره الآن من قبل الإدارات المعنية، بما فيها الإدارات الروسية".

وأعلن أنه "يجب محاكمة النازيين الأوكرانيين، ولا نستبعد أن تكون هذه المحاكمة دولية".

المصدر: "تاس"