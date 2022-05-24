رئيس دونيتسك: إحدى المراحل الأولى لمحاكمة مقاتلي "آزوف" ستتم في ماريوبول

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أن جلسات المحكمة الخاصة لمحاكمة النازيين من كتيبة "آزوف" الأوكرانية ستنعقد على عدة مراحل، وأولها ستكون في ماريوبول.

وقال بوشيلين في تصريح: "أعتقد أنه لا يجب أن نتأخر (في محاكمة النازيين)، ويجب عقد عدد من جلسات المحاكمة الوسيطة قبل المحكمة الرئيسية، كما حصل بعد الحرب الوطنية العظمى، حيث قبل محكمة نورمبرغ، عقدت محاكمات في محاكم كييف وخاركوف ومحاكم أخرى".

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وتابع: "في بلدنا، على ما يبدو ستكون محكمة ماريوبول من أولى المحاكم".

وعن المحاكمة الدولية لهؤلاء، أشار إلى أن "عددا من الدول وافقت مبدئيا على المشاركة في المحكمة الدولية".

ولفت إلى أن "النظام الأساسي للمحكمة يتم تطويره الآن من قبل الإدارات المعنية، بما فيها الإدارات الروسية".

وكان بوشلين أعلن في وقت سابق أنه "يجب محاكمة النازيين الأوكرانيين، ولم يستبعد أن تكون هذه المحاكمة دولية".

المصدر: "تاس"