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مستشار خامنئي للشؤون العسكرية: قادرون على تتبع واعتراض 500 هدف جوي في آن واحد

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مستشار خامنئي للشؤون العسكرية: قادرون على تتبع واعتراض 500 هدف جوي في آن واحد
AP Fars News Agency
صورة تعبيرية
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أكد العميد ناصر آراسته، كبير مستشاري المرشد الإيراني، علي خامنئي، للشؤون العسكرية، أن بلاده "قادرة على تتبع واعتراض 500 هدف جوي في آن واحد".

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وفي مراسم بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة 5 يونيو 1963 (انتفاضة 15 خرداد)، قال العميد ناصر آراسته: "إن شهداء انتفاضة 15 خرداد استشهدوا مظلومين لكنهم سقوا شجرة الثورة الاسلامية، التي أثمرت في عام 1979".

وأضاف كبير مستشاري خامنئي للشؤون العسكرية: "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والقوات العسكرية تراقب بيقظة كل تحركات الأعداء، وسيدمرون أي حركة غبية من العدو".

وتابع: "اليوم وببركة دماء شهداء 15خرداد الطاهرة، نحن قادرون على تتبع واعتراض 500 هدف جوي معاد في آن واحد".

المصدر: "فارس"

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