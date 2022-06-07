مستشار خامنئي للشؤون العسكرية: قادرون على تتبع واعتراض 500 هدف جوي في آن واحد

أكد العميد ناصر آراسته، كبير مستشاري المرشد الإيراني، علي خامنئي، للشؤون العسكرية، أن بلاده "قادرة على تتبع واعتراض 500 هدف جوي في آن واحد".

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وفي مراسم بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة 5 يونيو 1963 (انتفاضة 15 خرداد)، قال العميد ناصر آراسته: "إن شهداء انتفاضة 15 خرداد استشهدوا مظلومين لكنهم سقوا شجرة الثورة الاسلامية، التي أثمرت في عام 1979".

وأضاف كبير مستشاري خامنئي للشؤون العسكرية: "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والقوات العسكرية تراقب بيقظة كل تحركات الأعداء، وسيدمرون أي حركة غبية من العدو".

وتابع: "اليوم وببركة دماء شهداء 15خرداد الطاهرة، نحن قادرون على تتبع واعتراض 500 هدف جوي معاد في آن واحد".

المصدر: "فارس"