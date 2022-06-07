السفير الباكستاني في روسيا: نبحث إمكانية زيارة وزير خارجيتنا إلى موسكو

أعلن السفير الباكستاني لدى موسكو، شوكت علي خان، أن باكستان وروسيا تبحثان إمكانية زيارة وزير الخارجية الباكستاني الجديد بيلاوال بوتو زرداري إلى موسكو.

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وقال الدبلوماسي في حديث لوكالة "نوفوستي": "تجري الدولتان مفاوضات بشكل دائم حول إمكانية تنظيم هذه الزيارة. لكن لا توجد هناك حتى الآن أي معلومات ملموسة".

وأدى بيلاوال بوتو زرداري اليمين الدستورية وزيرا لخارجية باكستان في نهاية أبريل الماضي. وبيلاوال هو نجل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة، بينظير بوتو، التي قتلت في هجوم إرهابي أثناء مظاهرة عام 2007، وحفيد رئيس الوزراء السابق، ذو الفقار علي بوتو. بيلاوال هو أصغر وزير خارجية لباكستان ويبلغ من العمر 33 عاما.

وقال بيلاوال، سابقا، إنه يأمل في زيارة موسكو عندما تسنح له الفرصة.

المصدر: نوفوستي