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موسكو: من المؤلم رؤية تدني المعايير المهنية وانعدام أخلاق المسؤولين في الاتحاد الأوروبي

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موسكو: من المؤلم رؤية تدني المعايير المهنية وانعدام أخلاق المسؤولين في الاتحاد الأوروبي
Legion-Media Anthony Behar/Sipa USA
دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة
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أكد دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أن التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، هي أكثر تصريحات الاتحاد الأوروبي وقاحة.

وقال بوليانسكي: "لقد ذهبنا إلى هناك لسماع الحقيقة. لكن من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إليها، وسمعنا فقط أكاذيب صارخة وبيانات بدون إثباتات، وكثير منها تم فضح زيفها. ومن المؤلم أن نرى مثل هذه المعايير المهنية المتدنية وانعدام الأخلاق بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي الرئيسيين".

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ووصف خطاب ميشيل بأنه "أكثر تصريحات الاتحاد الأوروبي وقاحة" التي سمعها في السنوات الأخيرة.

وتابع: "لا توجد حقائق، فقط ادعاءات وإهانات لا أساس لها. لم أفكر مطلقا في أن"الدبلوماسية" وسلوك الاتحاد الأوروبي يمكن أن يصلا إلى هذا المستوى المتدني والمخزي".

وانسحب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من اجتماع لمجلس الأمن الدولي احتجاجا على اتهامات باطلة لروسيا، صدرت عن ميشيل.

المصدر: نوفوستي

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