نيبينزيا ينسحب من اجتماع أممي احتجاجا على اتهامات باطلة من الاتحاد الأوروبي لروسيا

انسحب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من اجتماع لمجلس الأمن الدولي احتجاجا على اتهامات باطلة لروسيا، صدرت عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وحاول ميشيل إلقاء اللوم على روسيا في أزمة الغذاء العالمية، كما اتهم موسكو بإغلاق موانئ أوكرانيا وسرقة الحبوب.

من جهته وصف ديمتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب الروسي درجة الاتهامات التي لا أساس لها من الغرب بأنها "تفوق التصور".

وقال: "اتهمنا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل زورا بإثارة أزمة الغذاء.. لقد تحدث بفظاظة ووقاحة لدرجة أن المندوب الروسي غادر القاعة".

وأضاف: "ببساطة هذا أمر مذهل إلى أي مدى تدهور الاتحاد الأوروبي وقادته".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، إلى أنه "يمكن تصدير الحبوب من أوكرانيا في 6 اتجاهات، وأرخص وجهة لذلك عبر بيلاروس".

بدورها، صرحت وزارة الخارجية التركية بأن "الألغام الأوكرانية تمنع مغادرة سفن الحبوب من الموانئ الأوكرانية، كما أن العقوبات المفروضة على روسيا تعقد الوضع" اللوجستي لتجارة الحبوب.

المصدر: RT