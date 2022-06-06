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زيلينسكي: الوضع في منطقة زابوروجيا يمثل أكبر تهديد للقوات الأوكرانية

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زيلينسكي: الوضع في منطقة زابوروجيا يمثل أكبر تهديد للقوات الأوكرانية
Gettyimages.ru
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أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الوضع في مقاطعة زابوروجيا جنوب أوكرانيا، وبلدة سيفيرودونتسك شرقيها، يمثل التهديد الأخطر بالنسبة للقوات الأوكرانية الآن.

وأضاف: "كما تعلمون، نحن نسيطر على الوضع".

وقال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف في وقت سابق إن المقاتلين الشيشان سيطروا بشكل كامل على خط التماس مع الفصائل القومية الأوكرانية في مدينة سيفيرودونتسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي

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