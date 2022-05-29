لجنة التحقيق الروسية تعمل على توثيق الجرائم الجديدة لقوات الأمن الأوكرانية

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها ستوثق المعلومات الجديدة حول جرائم قوات الأمن الأوكرانية مثل قصف ميكيفكا ودونيتسك، بالإضافة إلى التهديدات التي يتعرض لها سكان منطقة زابوروجيا.

وقالت اللجنة في بيان: "أثناء التحقيق في القضايا الجنائية، ستوثق لجنة التحقيق الروسية المعلومات المتعلقة بجرائم قوات الأمن الأوكرانية الأخرى".

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وحسب لجنة التحقيق، قتل وجرح مدنيون يوم الأحد نتيجة قصف مدينتي ميكيفكا ودونيتسك، وهناك أطفال بين الجرحى.

وأشارت لجنة التحقيق إلى أن "التحقيق سيتخذ إجراءات لتحديد قادة الجماعات المسلحة الأوكرانية المتورطة في هذه الجرائم من أجل تحميلهم المسؤولية الجنائية".

وأكدت أن المدنيين في منطقة زابوروجيا ممكن يقفون مع روسيا"يتعرضون للسجن مدى الحياة والعنف الجسدي وتدمير ممتلكاتهم".

وأضافت لجنة التحقيق أن "محققي لجنة التحقيق سيسجلون ويدرسون هذه البيانات كجزء من التحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم نظام كييف، كما سيتخذون إجراءات لتحديد الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم".

المصدر: تاس