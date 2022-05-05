لجنة التحقيق الروسية تبدأ عملها في ماريوبول لجمع تقارير بشأن جرائم حرب

ذكر أندريه تورتشاك السيناتور الروسي البارز أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم، أن لجنة التحقيق الروسية بدأت العمل في ماريوبول، حيث تقوم بجمع تقارير حول جرائم الحرب.

وكتب تورتشاك، وهو النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الروسي، عبر "تلغرام" خلال جولة له في ماريوبول مساء الأربعاء: "في الأيام الأخيرة، بدأ ممثلو لجنة التحقيق الروسية بالعمل هنا، ويتلقون شكاوى من سكان المدينة حول جرائم الحرب التي ارتكبتها الكتائب القومية المتطرفة الأوكرانية".

كما أشار تورتشاك إلى وجود تسعة مراكز مساعدات إنسانية يرعاها حزب "روسيا الموحدة" في ماريوبول، مضيفا أن أحد تلك المراكز والذي زاره خلال الجولة، يقدم خدمات ومساعدات لنحو 4000 شخص يوميا.

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وتابع أن هناك أطباء وأطباء نفسانيين ومختصين في الخدمة الاجتماعية وخدمات التوظيف يعملون في هذا المركز، كما يتلقى فيه أهالي المدينة طرودا غذائية وخبزا وماء ووجبات ساخنة، ويساعدهم متطوعون في العثور على أقاربهم المفقودين.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع الروسية عن تحرير ماريوبول (باستثناء منطقة مصنع "أزوفستال") من قوات الجيش والكتائب القومية المتطرفة الأوكرانية، وبدء عودة الحياة لطبيعتها في المدينة.

المصدر: "تاس"