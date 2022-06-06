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موسكو: تصريحات واشنطن حول عدم نية كييف استهداف الأراضي الروسية غير مقنعة

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موسكو: تصريحات واشنطن حول عدم نية كييف استهداف الأراضي الروسية غير مقنعة
Gettyimages.ru
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول عدم نية أوكرانيا استخدام راجمات الصواريخ الأمريكية لقصف الأراضي الروسية، غير مقنعة.

وقال نيبينزيا في اجتماع للأمم المتحدة: "التصريحات ذات الصلة من قبل عدد من المسؤولين الغربيين، ولاسيما وزير الخارجية الأمريكي (أنتوني) بلينكين بأن كييف لن تستخدم راجمات الصواريخ الأمريكية ضد أهداف في روسيا تبدو غير مقنعة". 

وأضاف أن تصريحات بلينكين تشرعن قصف أراضي دونباس، الذي يسفر عن مقتل المدنيين.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تدين بشدة الولايات المتحدة التي تعرقل التسوية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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