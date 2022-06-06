 
مباشر

الصين تأمل في أن يؤدي الاجتماع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة إلى حل أزمة الغذاء

أخبار العالم

الصين تأمل في أن يؤدي الاجتماع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة إلى حل أزمة الغذاء
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6hf

أعرب نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة داي بين، عن أمل بلاده أن يؤدي الاجتماع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا حول تصدير الحبوب والأسمدة إلى حل أزمة الغذاء.

وقال في اجتماع لمجلس الأمن: "نأمل أن يساعد الاجتماع على المضي قدما في تعزيز الثقة المتبادلة وحل أزمة الغذاء".

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اتفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على انضمام أنقرة لجهود تطهير الموانئ الأوكرانية من الألغام التي زرعتها قوات كييف.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا