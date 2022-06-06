أنقرة تبحث مع كييف ضمان عودة سفن تجارية تركية عالقة

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، مسألة السفن التجارية العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن أكار وريزنيكوف بحثا مسألة السفن التجارية التركية العالقة في الموانئ الأوكرانية، وضمان النقل الآمن لها ولطائرتي نقل تركيتين من طراز A400M لا زالتا موجودتين في أوكرانيا.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ve A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu. pic.twitter.com/wYMURWvkMQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2022

بدوره، كتب ريزنيكوف في تغريدة على "تويتر": "ناقشنا مشاريع جديدة في المنطقة السوداء لضمان حرية الملاحة وأمن الشحنات التجارية. شكرا للوزير أكار على المساعدة الإنسانية المقدمة من تركيا وشعبها إلى أوكرانيا".

This week started with a conversation with 🇹🇷 DefMin Hulusi Akar. Among others, we discussed new projects in the Black 🌊 region to ensure free navigation and security of merchant shipment. Thank you, Minister Akar, for 🇹🇷 humanitarian assistance provided to 🇺🇦 and its people. pic.twitter.com/e2jDGqZpoc — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 6, 2022

يشار أن طائرتي نقل تركيتين لا زالتا موجودتين في مطار "بوريسبول" في أوكرانيا بعد أن توجهتا إلى هناك لأغراض المساعدة الإنسانية وإجلاء مواطنين أتراك في 24 فبراير الماضي.

المصدر: "الأناضول" + RT