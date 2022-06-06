السفير الأمريكي حول مفاوضات الضمانات الأمنية مع روسيا: "لم تكن أكثر من تبادل أوراق"

أكد السفير الأمريكي في موسكو جون ساليفان أن المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية التي كان من شأنها أن تعالج هواجس روسيا والأطراف الأخرى، لم تتجاوز كونها "تبادل أوراق وعرض طروحات".

وذكر ساليفان في مقابلة أجرتها معه وكالة "تاس" ونشرت اليوم الاثنين، أنه كانت هناك ثلاث منصات تفاوضية، شهدت محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وحلف الناتو وروسيا في جنيف، بالإضافة إلى محادثات على صعيد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.

وأضاف: "قال وقتها وزير الخارجية (الأمريكي أنتوني) بلينكين – لا تدخروا جهدا وحاولوا التوصل إلى تفاهم، من خلال بحث مخاوف روسيا المشروعة في مجال الأمن، وكذلك المخاوف الأمنية للولايات المتحدة وشركاء الناتو والشركاء الأوروبيين. لكن هذه المفاوضات لم تتجاوز كونها مجرد تبادل أوراق وعرض طروحات".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا في ديسمبر 2021 الناتو إلى بدء مفاوضات جوهرية من أجل منح روسيا ضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأجل، موضحا أن موسكو بحاجة إلى ضمانات خطية وملزمة قانونا بعد أن تخلى المسؤولون الغربيون في السابق عن التزاماتهم الشفوية.

وفشلت عدة جولات من المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة والناتو في التوصل إلى أي اتفاقات، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن دول الحلف أظهرت خلال المحادثات بشأن الضمانات الأمنية "افتقارا تاما للرغبة" في مراعاة مصالح موسكو المشروعة.

المصدر: "تاس"