مدفيديف: روسيا ستدمّر مراكز صنع القرار في أوكرانيا في حال استهداف الأراضي الروسية

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن موسكو ستوجه ضربات مدمرة لمراكز صنع القرار في أوكرانيا إذا استخدمت كييف الأسلحة التي تلقتها من واشنطن لاستهداف الأراضي الروسية.

وقال مدفيديف في مقابلة مع قناة "الجزيرة" التلفزيونية القطرية: "إذا تم استخدام هذه الأنواع من الأسلحة ضد الأراضي الروسية، فلن يكون أمام القوات الروسية سوى ضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا".

وأضاف: "الكل يدرك ما هية هذه المراكز... وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة وأي موقع حساس آخر".

وتابع: "عليكم أن تفهموا أن مراكز اتخاذ القرار النهائي في هذه الحالة للأسف، ليست موجودة حتى في كييف، ولذا فهذا بالتأكيد تهديد يجب أن يؤخذ في الاعتبار".

المصدر: تاس