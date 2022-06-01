مدفيديف: العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقق أهدافها

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن العملية العسكرية الخاصة الجارية في أوكرانيا، ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية.

وقال مدفيديف خلال محادثة مع سكان دونباس: "العملية الخاصة مستمرة. نحن نتفهم أنها ستستمر حتى يتم تحقيق جميع أهدافها - الأهداف التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الدولة (فلاديمير بوتين)".

وفي وقت سابق، قال مدفيديف إن مبادرات السلام الغربية لحل الوضع في أوكرانيا تشبه "طيفا من الخيال".

المصدر: نوفوستي