نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع المندوب الأممي غريفيث الوضع في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع بحث في موسكو مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الوضع في أوكرانيا.

وجاء في بيان الوزارة: "أشار نائب وزير الدفاع الروسي إلى أن آلية التفاعل بين وزارة الدفاع ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، المعتمدة لدى الإدارة العسكرية الروسية في موسكو، تعمل بنجاح".

وأضاف البيان: "شدد نائب الوزير على أنه يتم تبادل المعلومات حول القضايا الإنسانية بشكل منتظم، ويتم ضمان أمن قوافل المنظمات الدولية، وكذلك تم حل مهمة إجلاء السكان المدنيين من مصنع (آزوفستال) في ماريوبول بنجاح".

ولفت البيان إلى أنه "نوقشت مشكلة تصدير الحبوب من أراضي أوكرانيا بشكل منفصل في الاجتماع، إذ أكد فومين، على أن روسيا لا تغلق الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود".

وأوضح أنه "تم في مارس الماضي، فتح ممر إنساني يمكن للسفن من خلاله مغادرة موانئ أوكرانيا، وأن القوات المسلحة الروسية على استعداد لضمان سلامتها على الطرق المؤدية إلى المياه الدولية".

ونبه فومين إلى حقيقة أن "الجانب الأوكراني مسؤول عن مسألة إزالة الألغام من موانئ البحر الأسود الخاضعة لسيطرته وتطهير الممرات"، مشيرا إلى أن "روسيا لن تستخدم الوضع لحل مشاكل عملية عسكرية خاصة".

وجدد التأكيد على أن "أزمة الغذاء مرتبطة في المقام الأول بعقوبات الولايات المتحدة والغرب، التي انتهكت سلاسل التوريد، بما في ذلك القيود المفروضة على تصدير الحبوب من روسيا الاتحادية، وهو أحد مورديه الرئيسيين".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية