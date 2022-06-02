كوريا الشمالية.. أقل من 100 ألف إصابة بكورونا لليوم الثالث

أبلغت كوريا الشمالية عن أكثر من 96,000 حالة حمى جديدة اليوم الخميس، مع بقاء العدد اليومي أقل من 100,000 لليوم الثالث على التوالي.

وأظهر أكثر من 96,610 أشخاص أعراض الحمى على مدار 24 ساعة حتى الساعة السادسة مساء اليوم السابق، وفقا لما قالته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، نقلا عن بيانات من مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ. ولم تقدم أي معلومات أخرى بخصوص وفيات إضافية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى منذ أواخر أبريل أكثر من 3.83 مليون حتى الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء، حيث تعافى أكثر من 3.66 مليون ويجري علاج ما لا يقل عن 165,390.

وكان عدد حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه تنازلي بعد أن بلغ ذروته عند أكثر من 392,920 في يوم 15 مايو. وظل العدد اليومي أقل من 100,000 منذ يوم الاثنين، بعد تسجيل أكثر من 100,710 يوم الأحد.

وفي 12 مايو، كشفت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 بعد أن زعمت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.

المصدر: "يونهاب"