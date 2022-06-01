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روسيا تعرض على كوريا الشمالية إمدادها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا

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روسيا تعرض على كوريا الشمالية إمدادها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا
Globallookpress
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عرضت روسيا على كوريا الشمالية توريد لقاحاتها المضادة لكوفيد -19، والأدوية وأجهزة الاختبار، بالإضافة إلى إرسال المتخصصين وكل ماهو ضروري لمكافحة تفشي الفيروس هناك.

وجاء في بيان السفارة الروسية في كوريا الشمالية: "على الرغم من أن السلطات الكورية لم تلجأ إلى الجانب الروسي للمساعدة في التغلب على وباء الفيروس التاجي ، فقد اقترحنا، بمبادرتنا الخاصة، تزويد ها باللقاحات والأدوية وأجهزة الاختبار وإرسال متخصصين".

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في وقت سابق أفيد أن كوريا الشمالية، بسبب ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، أدخلت "نظام طوارئ لمكافحة الوباء على أعلى مستوى".

وأشارت السفارة الروسية أنه لا يوجد رد فعل على الاقتراح حتى الآن. مضيفة "إذا كانت مبادرتنا لا تزال تهمهم، فسنحاول القيام بهذا العمل على وجه السرعة وعلى المستوى المناسب".

المصدر: نوفوستي

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