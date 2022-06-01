بلينكن: لم نر أي مساعدة لروسيا من جانب الصين بعد

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة لم تر من جانب الصين أي دعم للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أو أي مساعدة في الالتفاف على العقوبات الغربية.

وقال بلينكن خلال لقاء مع قُراء مجلة "فورين أفيرز" على الانترنت: "حتى الآن لم نر من جانب الصين أي دعم منظمة للجهود الروسية للالتفاف على العقوبات، ولا أي دعم عسكري ملموس".

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ومع ذلك أعرب بلينكن عن قلقه إزاء إمكانية تقديم بكين مثل هذا الدعم لموسكو.

وأضاف: "نرى بالطبع، أن الشراكة بينهما مستمرة، ويظهر ذلك بشكل خاص في استمرار الصين تقديم دعمها السياسي والدبلوماسي للأنشطة الروسية".

المصدر: تاس