 
مباشر

بلينكن: لم نر أي مساعدة لروسيا من جانب الصين بعد

أخبار العالم

بلينكن: لم نر أي مساعدة لروسيا من جانب الصين بعد
Legion-Media Photothek
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t5g8

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة لم تر من جانب الصين أي دعم للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أو أي مساعدة في الالتفاف على العقوبات الغربية.

وقال بلينكن خلال لقاء مع قُراء مجلة "فورين أفيرز" على الانترنت: "حتى الآن لم نر من جانب الصين أي دعم منظمة للجهود الروسية للالتفاف على العقوبات، ولا أي دعم عسكري ملموس".

إقرأ المزيد
نائب وزير الخارجية الروسي: التجارة مع الصين ستصل إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد
نائب وزير الخارجية الروسي: التجارة مع الصين ستصل إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد

ومع ذلك أعرب بلينكن عن قلقه إزاء إمكانية تقديم بكين مثل هذا الدعم لموسكو.

وأضاف: "نرى بالطبع، أن الشراكة بينهما مستمرة، ويظهر ذلك بشكل خاص في استمرار الصين تقديم دعمها السياسي والدبلوماسي للأنشطة الروسية".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا