نائب وزير الخارجية الروسي: التجارة مع الصين ستصل إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد

لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، أن يصل حجم التجارة السنوية مع الصين في العام 2022 مستوى 200 مليار دولار، أي قبل الموعد المحدد للوصول إلى هذا الهدف.

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وقال مورغولوف، خلال المؤتمر الدولي السابع "روسيا والصين: تعاون في عصر جديد" اليوم الأربعاء: "في ضوء إعادة توجيه جزء من علاقاتنا الاقتصادية الخارجية نحو الشرق، من الواضح أننا سنكون قادرين على تحقيق مبيعات تجارية قدرها 200 مليار دولار قبل (الموعد النهائي) الذي حدده قادتنا. يمكننا تحقيق هذا الهدف بحلول نهاية هذا العام".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، إلى أن المحاولات الغربية لإحداث صدع في العلاقات الروسية الصينية محكوم عليها بالفشل.

وعن الموعد السابق لبلوغ مستوى 200 مليار دولار في التجارة بين روسيا والصين، أشار المركز الروسي للصادرات، في وقت سابق، إلى أن هذا الهدف في التجارة بين روسيا والصين سيتحقق في العام 2024.

وعلى صعيد متصل، أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا والصين تعتزمان زيادة استخدام اليوان والروبل بشكل كبير في التبادلات التجارية بين البلدين.

وقال لافروف خلال مشاركته في الفعالية نفسها (لمؤتمر الدولي السابع "روسيا والصين") اليوم: "في الوقت الذي حولت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عملتيهما إلى أداة ابتزاز، نعتزم تطوير بنية تحتية مالية مستقلة، وزيادة استخدام الروبل واليوان بشكل كبير في التعاملات التجارية، وتمثل هذه التعاملات نحو ربع حجم التبادل التجاري بيننا".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الحرب الجماعية التي أطلقها الغرب ضد روسيا تفتح فرصا جديدة لتوسيع التعاون بين موسكو وبكين، مشددا على أن روسيا والصين تعتزمان تطوير بنية تحتية مالية مستقلة.

وفي وقت سابق كشفت وكالة "بلومبرغ" عن أن روسيا والصين تواصلان العمل على التخلي عن الدولار في التجارة بينهما، وسط بيانات أشارت إلى ارتفاع التعاملات بالروبل واليوان بنسبة 1067% إلى نحو 4 مليارات دولار في قرابة 3 أشهر.

المصدر: RT + نوفوستي