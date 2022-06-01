دونيتسك: إصابة 6 أشخاص جراء القصف الأوكراني

أعلن مقر قوات الدفاع المحلي لجمهورية دونيتسك الشعبية عن إصابة 6 أشخاص بجراح نتيجة قصف القوات الأوكرانية لحي بتروفسكي بمدينة دونيتسك.

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وأشار المقر في منشور على "تلغرام" إلى أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 6 أشخاص، فيما كانت الحصيلة الأولية 3 جرحى.

يذكر أن حي بتروفسكي يقع في الجزء الغربي من مدينة دونيتسك، وهو يمثل الحي الأبعد عن وسط المدينة، والأقرب من خط التماس بين قوات دونيتسك والقوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي