صحيفة تركية تعلق على خطأ "قاتل" لزيلينسكي بعد محادثته مع أردوغان

نشرت صحيفة Haber7 التركية مقالا عن المحادثات التي جرت، أمس الثلاثاء، بين الرئيسين الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والتركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصالات بإدارة الرئيس التركي، تم خلال المحادثات بحث آخر التطورات في سياق الأزمة الأوكرانية.

وأثارت المقالة استجابة نشطة من القراء في التعليقات.

وكتب مستخدم باسم أسيم: "أعتقد أن زيلينسكي ارتكب خطأ سياسيا وأصبح المذنب في موت شعبه. لقد سارع للتحدث ضد روسيا، التي يرتبط بها بالحبل السري، ومن خلال الحديث عن الناتو وأشياء أخرى، أغضب روسيا".

وقال مستخدم آخر باسم آيسي: "عليك أن تكون حذرا للغاية مع أوكرانيا. زيلينسكي هو بيدق تستخدمه الإدارة الغربية. هذا الشخص ليس صديقا لتركيا. إنه يلجأ إلى أي وسيلة لإثارة تركيا وروسيا ضد بعضهما البعض. لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تنفصل العلاقات مع روسيا، وإلا ستترك تركيا وحيدة، في وضع غير موات للغاية في المنطقة".

وقال شخص يحمل لقب ist34: "زيلينسكي هو رجل الولايات المتحدة. الجلوس على الطاولة معه، وكأنك تجلس مع وكالة المخابرات المركزية. هذا الشخص لا يوحي بالثقة على الإطلاق. لقد رأينا ذلك في سياسته. تحولت أوكرانيا إلى مستنقع".

وقال شريف: "المفاوضات يتم استغلالها من قبل وكالة المخابرات المركزية، وهم من يقرر ما سيفعله زيلينسكي، والباقي لا يهم".

وتساءل محمد عاكف: "متى ستعود طائرتانا اللتان ما زالتا في أوكرانيا؟".

في حين قال فاتانداش إن "أوكرانيا تستخدم لزرع خلاف بين تركيا وروسيا".

وأجرى أردوغان محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، ناقشا خلالها القضايا الإقليمية مثل العملية الروسية في أوكرانيا، وكذلك العلاقات التركية الروسية.

المصدر: إينوسمي