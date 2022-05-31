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البحرين: لا نريد أن نكون دولة تصب الزيت على النار

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البحرين: لا نريد أن نكون دولة تصب الزيت على النار
Globallookpress
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أكد ولي عهد البحرين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا تريد أن تكون دولة تصب الزيت إلى النار وتسعى لإنهاء معاناة جميع الشعوب.

وقال ولي العهد معلقا على الأزمة الأوكرانية: "إنها مسؤولية جدية بالنسبة لنا أن نلتقي في مثل هذه الأوقات. كل دقيقة لها قيمة. نأمل أن نكون دولا منتجة، ونساعد في إنهاء معاناة جميع الشعوب، وليس فقط في المنطقة ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم. لأن هذا الصراع له تأثير عالمي. لا نريد أن نكون دولة تصب الزيت إلى النار".

من جهته أطلع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القيادة البحرينية على أسباب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا  معبرا عن امتنانه للفرصة التي أتاحتها له ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة للحديث عن قرار إطلاق عملية عسكرية خاصة.

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وأعرب الملك البحريني  خلال لقائه لافروف أمس عن اعتزاز المملكة بعلاقات الصداقة التاريخية مع روسيا الاتحادية وحرصها على تنمية مختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وحرصها على تنمية مختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

المصدر: تاس، وكالة الأنباء البحرينية

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