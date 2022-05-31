دولة أمريكية جنوبية تعتزم فتح سفارتها لدى إسرائيل في القدس قريبا

أعلن وزير الخارجية في جمهورية سورينام الأمريكية الجنوبية ، ألبيرت رامدين، أن "بلاده ستفتح سفارة لها في إسرائيل بالمستقبل القريب"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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وبعد لقاء جمعه بنظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، أوضح وزير خارجية جمهورية سورينام، الواقعة بشمال أمريكا اللاتينية، قائلا: "السفارة الجديدة سيتم افتتاحها في المستقبل القريب، وستكون في القدس، وليس في تل أبيب، مما يجعل سورينام أحدث دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

كما وقع الطرفين خلال اجتماعهما على اتفاق بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الإسرائيلية والسورينامية.

ومن جانبه، عرض لابيد إرسال عاملين إسرائيليين في المجال الإنساني إلى شمال سورينام، للمساعدة في جهود الإغاثة بعد الفيضانات الشديدة التي خلفت العديد من السكان بلا مأوى.

المصدر: "I24"