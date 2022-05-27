إسرائيل قد تصدر تحذيرا لرعاياها من السفر لدول خليجية خوفا من انتقام إيراني

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن السلطات ربما تصدر توصيات لرعاياها بعدم السفر إلى وجهات قريبة من إيران خشية من انتقام طهران بعد اغتيال العقيد بالحرس الثوري حسن صياد خدائي.

وحسب تقرير للقناة 12 الإخبارية، عن مخاوف إسرائيلية من مهاجمة إيران لإسرائليين في الخارج عقب تسريبات ربط البلاد بمقتل العقيد خدائي، تخشى إسرائيل من أن التطورات ستزيد من دافع إيران لضرب الإسرائيليين في الخارج، حيث عقدت شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة والمؤسسات الدفاعية سلسلة من الاجتماعات التشاورية خلال الأيام الأخيرة حول هذه المسألة.

وأشار التقرير إلى أنه من الواضح أن السلطات الإسرائيلية ستتخذ قرارا قريبا لتكرار نصائح السفر ضد السفر إلى الدول المجاورة لإيران، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين وأذربيجان وربما تركيا.

وكانت صحيفة صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تقف وراء عملية اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني، صياد خدائي.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن المسؤولين الإسرائيليين فوجئوا بالتسريب الأمريكي لصحيفة "نيويورك تايمز"، والذي يعتبر نادرا جدا في سياق العلاقة الاستراتيجية الحميمة بين الجانبين.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"