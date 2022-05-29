قائد عسكري سابق: الولايات المتحدة منعت بولندا من إرسال عسكرييها إلى أوكرانيا

يرى القائد السابق لقوات الإنزال الروسية، العقيد غيورغي بشاك، أن الولايات المتحدة منعت بولندا من إرسال عسكرييها إلى أوكرانيا، إذ تخاف واشنطن من نشوب مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا.

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وقال في حديثه لقناة "RT": "لن يذهب البولنديون رافعين علمهم الوطني... إلى أوكرانيا".

ولكنه أشار إلى احتمال ظهور المرتزقة أو المتطوعين من بولندا في الأراضي الأوكرانية، مستبعدا ظهور العسكريين البولنديين الحكوميين فيها.

وأوضح: "إن بولندا هي جزء من حلف الناتو، فطلقة واحدة من جانب جنود الناتو باتجاه روسيا ستعني بداية للحرب العالمية الثالثة. ويدرك ذلك الجميع، وأعتقد أن وارسو(بولندا) تلقت من واشنطن تعليمات واضحة: لا تأخذوا زمام المبادرة. الولايات المتحدة لا تريد أن تفنى بسبب أوكرانيا أو بولندا".

كما أضاف العقيد أن البشرية ستواجه في حال نشوب الحرب العالمية الثالثة نزاعا نوويا عالميا "لن ينتصر فيه أحد".

المصدر: RT