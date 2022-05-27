شركة "أنتونوف" الأوكرانية تنفي خبر إتلاف أكبر طائرة في العالم

نفت شركة "أنتونوف" الأوكرانية لتصنيع الطائرات المعلومات حول نقل أكبر طائرة في العالم من طراز "An-225 Mriya" من مطار غوستوميل للتخلص منها.

وجاء في رسالة نشرت يوم الجمعة، على صفحة "لفيسبوك" الخاصة بالمؤسسة المملوكة للدولة، أن "معلومات كاذبة منتشرة على نطاق واسع على الإنترنت حول "نقل طائرة An-225 "Mriya" من مطار "كييف-أنتونوف -2" بغرض التخلص منها لاحقا".

وطلبت الشركة عدم نشر معلومات من مصادر لم يتم التحقق منها. وأكدت الخدمة الصحفية أن "الفيديو الذي استخدم كأساس لنشر هذه المعلومات الكاذبة تم تصويره بطريقة "مقرصنة" ووزع دون موافقة شركة أنتونوف الحكومية والجهات الحكومية ذات الصلة".

وفي وقت سابق، تم تداول مقطع فيديو في وسائل الإعلام الأوكرانية، يظهر كيف كانت حاملة أفراد مدرعة تسحب جزءا من جسم الطائرة من الحظيرة، وأفادت التقارير أنه تم إخراج Mriya للتخلص منها.

وفي 28 فبراير، أبلغت وكالة Ukroboronprom عن تدمير "أكبر طائرة شحن في العالم من طراز An-225 Mriya في مطار غوستوميل بالقرب من كييف". وقال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في 19 مايو، إن أوكرانيا تعتزم بناء طائرة أخرى تحتاج 800 مليون دولار.

وMriya هي أكبر وأثقل طائرة شحن في العالم. وقامت بأول رحلة لها في 21 ديسمبر 1988، وتعمل منذ عام 1989. وتم تصنيع نسخة واحدة فقط من الطائرة An-225 قادرة على العمل، أما الثانية فلم تكتمل أبدا.

المصدر: تاس