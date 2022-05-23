فيديو بصورة ثلاثية الأبعاد لأكبر طائرة شحن في العالم دمرت خلال النزاع في أوكرانيا

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة ثلاثية الأبعاد لـ"آن-225 مريا" أكبر طائرات الشحن في العالم التي دمرت جراء معارك قرب كييف، والتي تعهدت القيادة الأوكرانية ببناء نسخة جديدة لها.

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وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده تعتزم بناء "مريا" جديدة، مضيفا أن كلفة المشروع تقدر بحوالي 800 مليون دولار.

وقال: "توجهت إلى رئيس تركيا باقتراح بناء مريا ثانية، لكننا لم نجد المال.. لكن هذه ليست مسألة مال، إنها مسألة طموح ومسألة صورة دولتنا".

وكانت شركة "الصناعات الدفاعية الأوكرانية" أعلنت تدمير طائرة "آن-225 مريا" في الأيام الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نهاية فبراير الماضي.

وادعت الرواية الأوكرانية أن الطائرة تم تدميرها جراء غارة روسية على مطار غوستوميل قرب كييف، لكن مصادر روسية أكدت أن المدفعية الأوكرانية هي التي دمرت الطائرة أثناء التصدي لهجوم القوات الروسية على المطار.

وكانت طائرة "آن-225 مريا" التي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي ثمانينات القرن الماضي، تعد أكبر طائرات النقل في العالم من حيث حجمها ووزنها.

Sputnik

المصدر: RT