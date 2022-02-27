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أوكرانيا تعلن تدمير أكبر طائرة شحن في العالم أثناء المعارك في مطار غوستوميل قرب كييف

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أوكرانيا تعلن تدمير أكبر طائرة شحن في العالم أثناء المعارك في مطار غوستوميل قرب كييف
Marina Lystseva/TASS
طارئة "آن-225 مريا"
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أعلنت شركة "الصناعات الدفاعية الأوكرانية" تدمير طائرة "آن-225 مريا" أوكرانية أكبر طائرة شحن في العالم، خلال العمليات العسكرية في غوستوميل قرب كييف.

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وأوضحت الشركة عبر صفحتها على "فيسبوك" أن تدمير الطائرة حدث أثناء المعارك في مطار "أنطونوف" الواقع في بلدة غوستوميل قرب العاصمة كييف الذي استولت عليه القوات الروسية.

وأشار بيان للشركة إلى أن تكاليف إعادة تصنيع الطائرة قد تبلغ ملياري دولار وأن الأعمال قد تستغرق أكثر من 5 سنوات.

وتعد طائرة "آن-225 مريا" التي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي ثمانينات القرن الماضي أكبر طائرات النقل في العالم من حيث حجمها ووزنها.

ونفذت هذه الطائرة أول رحلة لها في 21 ديسمبر 1988، وبدأ استخدام النسخة الوحيدة منها عام 1989.

المصدر: "تاس"

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