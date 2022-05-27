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بايدن: السنوات العشر القادمة ستكون حاسمة

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بايدن: السنوات العشر القادمة ستكون حاسمة
AP Susan Walsh
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صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن السنوات العشر القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للأجيال القادمة في هذا القرن.

وقال بايدن في كلمة أمام خريجي أكاديمية للقوات البحرية الأمريكية في مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند، يوم الجمعة، إن "كل شيء يتغير بسرعة إلى درجة أن السنوات العشر القادمة ستكون الحاسمة في هذا القرن".

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وأضاف بايدن أن "هذا الوقت سيظهر ماذا سيحدث مع العالم والقيم التي تحدده ليس فقط في المستقبل المنظور، ولكن بالنسبة للأجيال القادمة".

وذكر بايدن من بين القضايا الرئيسية فيروس كورونا والتضخم وأزمة المناخ والأحداث في أوكرانيا.

المصدر: إنترفاكس

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