أوكرانيا تستعد لإتلاف حطام أكبر طائرة في العالم

أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن السلطات نقلت حطام طائرة "آن 225 مريا" إلى خارج مطار غوستوميل لإتلافها لاحقا.

وتناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنقل حطام جسم الطائرة.

وأعلنت أوكرانيا في 28 فبراير الماضي عن تدمير طائرة النقل "مريا"، التي كانت أكبر طائرة في العالم، في مطار غوستوميل بالقرب من كييف جراء العملية العسكرية الروسية.

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وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن نية السلطات بناء طائرة جديدة من هذا النوع، مشيرا إلى أن ذلك سيتطلب 800 مليون دولار.

يذكر أن طائرة "آن 225 مريا" تم بناؤها في الثمانينات في مكتب التصاميم السوفيتي "أنطونوف". ونفذت "مريا" أول تحليق لها في عام 1988. وكانت هذه النسخة الوحيدة من هذا النوع من الطائرات.

المصدر: تاس