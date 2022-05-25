زوجة مقاتل من كتيبة "آزوف": محتجزون بظروف مقبولة

قالت كاتيرينا بروكوبينكو، زوجة قائد كتيبة "آزوف" الأوكرانية، دينيس بروكوبينكو، إن مقاتلي الكتيبة الذين استسلموا بشكل جماعي في مدينة ماريوبول، محتجزون في ظروف مقبولة.

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وذكرت في حديثها لصحيفة "The Guardian" البريطانية، أمس الثلاثاء: "قال إن كل شيء على ما يرام لديه، سأل كيف أموري. وسمعت من مصادر أخرى أن الظروف مقبولة إلى حد ما".

وأضافت أن الأسرى الأوكرانيين لا يتعرضون لأي عنف، مدققة: "يتم إطعامهم وإعطاؤهم الماء. الظروف تتفق مع المقاييس، وفي هذه الفترة القصيرة (منذ الاستسلام) لم يتعرضوا للعنف".

وأشارت الصحيفة في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكنها التأكيد إن كان بإمكان دينيس بروكوبينكو التحدث بحرية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف، الجمعة الماضية، بأن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بانتهاء عملية تحرير مصنع "آزوفستال" ومدنية ماريوبول من المقاتلين الأوكرانيين.

المصدر: تاس