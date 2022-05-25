الخارجية الروسية: لا حديث عن تبادل الأسرى قبل محاكمة المسلحين الأوكرانيين

أكد أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء أن موسكو لن تخوض في نقاش حول تبادل الأسرى مع كييف إلا بعد محاكمة المسلحين الأوكرانيين المستسلمين.

جاء ذلك في معرض رد رودينكو على طلب صحفيين للتعليق على تصريح المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا حول إمكانية مبادلة الجندي الروسي فاديم شيشيمارين الذي حكم عليه القضاء الأوكراني بالسجن مدى الحياة بتهمة "انتهاك قانون وأعراف الحرب".

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وقال رودينكو: "سننظر في كل الأمور بعد محاكمة (المسلحين الأوكرانيين) المستسلمين وصدور أحكام بحقهم.. بعدها قد تكون هناك خطوات أخرى. لكن قبل ذلك أي حديث عن التبادل سابق لأوانه".

وأكد رودينكو أن روسيا مستعدة للحوار مع كل من يهتم بإحلال السلام، لكنه أضاف أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن استئناف المفاوضات مع موسكو فقط بعد عودة روسيا إلى مواقع ما قبل 24 فبراير، تثير شكوكا في صدق رغبة كييف في إيجاد حل سلمي.

المصدر: "تاس"