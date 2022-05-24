شركة Nike تغادر روسيا

لم تجدد شركة Nike الأمريكية المصنعة للأحذية والملابس اتفاقية الامتياز مع شركة Inventive Retail Group (IRG)، التي تمتلك أكبر سلسلة متاجر تجزئة في روسيا للعلامة التجارية الأمريكية.

ووفق ما ذكرته صحيفة "فيدوموستي" يوم الأربعاء، مستشهدة برسالة من رئيس IRG، تيخون سميكوف إلى موظفي الشركة، لن تتمكن الشركة من تنظيم توريد البضائع إلى روسيا في المستقبل المنظور. وتفيد الرسالة بأنه نظرا لاستنفاد المخزون، ستضطر IRG إلى إغلاق جميع متاجرها التابعة لهذه العلامة التجارية.

أكدت ليودميلا سيموشينا، مديرة العلاقات العامة في IRG، للصحيفة أن إمدادات منتجات Nike قد تم تعليقها وأن البضائع نفسها كانت قليلة.

وصرح ممثل الشركة الأمريكية للصحيفة بأنه بسبب الصعوبات التشغيلية، قررت Nike عدم تجديد العلاقات التجارية القائمة أو الدخول في علاقات تجارية جديدة مع IRG.

ووفقا للصحيفة، لن تختفي المنتجات التي تحمل علامة Nike التجارية من السوق الروسية، حيث يستمر موزعو الجملة في العمل - وستتوفر المنتجات في المتاجر متعددة العلامات التجارية.

وصرحت شركة Nike في مارس، بأنها لا تستطيع ضمان التسليم للعملاء في روسيا، وأن عمليات الشراء على موقع Nike.com وتطبيق Nike "غير متوفرة مؤقتا في هذه المنطقة".

المصدر: فيدوموستي