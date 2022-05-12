"نايكي" تنهي شراكتها مع سبارتاك موسكو

أخطرت الشركة الأمريكية الشهيرة "نايكي – Nike" المصنعة للمعدات والملابس الرياضية، نادي سبارتاك موسكو لكرة القدم، بإنهاء التعاون معه.

وذكر المكتب الصحفي لنادي سبارتاك موسكو: "تم اتخاذ القرار بسبب حقيقة أنه، وفقا لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لن يتمكن نادينا من المشاركة في المسابقة الأوروبية الموسم المقبل".

ويشار إلى أن نادي سبارتاك موسكو يعمل بالفعل على إيجاد مورد جديد للمعدات الرياضية.

وتعد شركة "نايكي" الراعية لفريق العاصمة موسكو منذ 2005، وتوج سبارتاك موسكو بقميص هذه الشركة بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز في الموسم (2016-2017) وكأس السوبر الروسي في عام 2017.

في وقت سابق، أوضح سبارتاك موسكو نيته في إعادة شعاره القديم.

المصدر: "russian.rt.com"