كندا: سنقدم 20 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أن بلادها ستقدم لأوكرانيا 20 ألف قذيفة للمدفعية من العيار المتبع في الناتو ضمن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "بوسعي التأكيد أن كندا اشترت أكثر من 20 ألف قذيفة للمدفعية من عيار الـ 155 ملم المتبع في الناتو".

وأضافت أن تلك القذائف يمكن استخدامها مع كل المدافع التي سلمتها كندا وحلفاؤها لأوكرانيا، بما فيها مدافع الهاوتزر الأمريكية من نوع M777.

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وأكدت أن "العمل جار لنقل هذه المساعدات إلى أوكرانيا بأسرع ما يمكن".

وأشارت إلى أن العسكريين الكنديين يقومون بتدريب الزملاء الأوكرانيين على استخدام المدافع.

يذكر أن مسؤولين من أكثر من 40 دولة في حلف الناتو ومن خارجه، أجروا يوم الاثنين 23 مايو اجتماعا افتراضيا لبحث تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في البلاد.

المصدر: نوفوستي