رئيس وزراء أستراليا الجديد يؤدي اليمين الدستورية

أدى زعيم حزب العمال الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، اليمين الدستورية رئيسا جديدا لوزراء أستراليا، قبيل ساعات من توجهه إلى طوكيو للمشاركة في قمة دولية.

وأدى رئيس الوزراء الجديد البالغ من العمر 59 عاما اليمين يوم الاثنين خلال مراسم قصيرة، توجه بعدها إلى طوكيو للمشاركة في قمة رباعية مع زعماء الولايات المتحدة واليابان والهند.

ويسعى ألبانيزي لاستغلال رحلته الرسمية الأولى إلى الخارج "لإعلام العالم بوجود تغيير في الحكومة"، وقال في خطاب الفوز يوم الأحد: "ستكون هناك بعض التغييرات في السياسة، لا سيما فيما يتعلق بتغير المناخ وانخراطنا مع العالم بشأن هذه القضايا".

ومن الأعضاء الآخرين في فريقه الذين تولوا مناصبهم، وزيرة الخارجية بيني وونغ التي ستشارك مع ألبانيزي في القمة الرباعية، ووزير الميزانية جيم تشالمرز، ووزيرة المال كيتي غالاغر.

المصدر: وكالات