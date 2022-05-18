أستراليا تخطط للحصول على سفن دعم عسكري جديدة لجيشها

ذكر موقع Naval News أن أستراليا قد توقع عقودا لبناء سفن دعم عسكري جديدة لسلاح بحريتها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإنه "وخلال معرض Indo Pacific 2022 الذي أقيم مؤخرا في سيدني تقدمت عدة شركات أجنبية بعرض لبناء سفن دعم عسكري جديدة لصالح سلاح البحرية في الجيش الأسترالي، لتحل السفن الجديدة محل سفن Choles التي تستخدمها أستراليا حاليا".

ومن بين المشاركين في تقديم العروض لأستراليا كانت شركة الهندسة الدولية BMT، التي اقترحت تطوير سفن من نوع ELLIDA المعدّلة عن سفن "تايد" التي طورتها سابقا لصالح بريطانيا.

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وتشير المعطيات المبدئية إلى أن طول كل سفينة من السفن التي اقترحت BMT تطويرها سيكون 200 م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 40000 طن، وستكون قادرة على الحركة بسرعة 18 عقدة بحرية، وقطع مسافة 8500 ميل بحري في كل مهمة.

وستجهز هذه السفن بخزانات لنقل وقود الديزل والكيروسين للسفن والطائرات، وخزانات لنقل الزيوت للمعدات العسكرية، وخزانات لنقل المياه، فضلا عن معدات وروافع خاصة لعمليات إمداد السفن في البحر.

المصدر: سلاح روسيا