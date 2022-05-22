عضو سابقة في الكونغرس: أوكرانيا يمكن أن تصبح "أفغانستان الثانية" للولايات المتحدة

أكدت عضو الكونغرس السابقة تولسي غابارد، أن عدم وجود أهداف أمريكية واضحة في أوكرانيا قد يؤدي إلى تكرار السيناريو الذي واجهه الأمريكيون في العراق أو أفغانستان.

وقالت في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "فشلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تحديد المهام في هذا الصراع.. يمكننا أن ننظر إلى أفغانستان والعراق، وهو مثال حديث جدا لما يحدث عندما لا تكون لديك مهمة محددة".

وأضافت، أن "المواطنين الأمريكيين قد شعروا بالفعل بآثار العقوبات، المتمثلة في ارتفاع أسعار السلع الأساسية".

وتابعت: "الشعب الأمريكي له الحق في معرفة كم تكلفه أوكرانيا، وما الذي سيحصل عليه نتيجة اهتمام واشنطن بدول ما بعد الاتحاد السوفيتي".

المصدر: "سبوتنيك" + "فوكس نيوز"