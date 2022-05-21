بعد مشاجرة في جنازة سمير صبري.. المهن التمثيلية توقف غادة إبراهيم وتحيلها للتحقيق

قال منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريح لموقع "القاهرة 24" المصري، إنه تم إيقاف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل نتيجة ما بدر منها من إساءة في جنازة الراحل سمير صبري.

كما أصدرت النقابة بيانا قالت فيه إن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية قرر إيقاف السيدة غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها إلى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات.

وكانت غادة إبراهيم قد كشفت في تصريحات لموقع "القاهرة 24" تفاصيل المشاجرة، حيث قالت إن "هناك فنانتين منعتاها من الصعود للأتوبيس المخصص لنقل الفنانين لمقابر عائلة الراحل سمير صبري، في محافظة الإسكندرية".

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وأضافت غادة إبراهيم: "قالو لي الأتوبيس مُخصص لناس معينة، واكتمل خلاص، وقفلوا في وشي الباب، ليه بجد يعملوا كده ليه؟، ربنا بياخد الناس الطيبة الخلوقة ويسيبوا الأشرار على الأرض، حتى كمان في الدفن فيه منع، حسبي الله ونعم الوكيل".

وتوفي سمير صبري عن عمر ناهز 85 عاما، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بعد تعرضه لأزمة قلبية، تاركا إرثا فنيا وإعلاميا كبيرا للأجيال الجديدة، وتم تشييع جثمانه من مسجد الشرطة في 6 أكتوبر، ودفنه بمقابر العائلة في الإسكندرية.

وسيقام العزاء يوم الاثنين المقبل في مسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر، عقب صلاة المغرب.

وحرص العديد من الفنانين على حضور جنازة الراحل سمير صبري، منهم الفنانة نادية الجندي وماجدة زكي وإيمان العاصي ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وأحمد السقا وأشرف زكي ونهال عنبر ومنير مكرم وسميرة أحمد وغادة إبراهيم، وهاني رمزي وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح وآخرون.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري