مصر.. شجار بين فنانات مصريات في تشييع جثمان الفنان سمير صبري (فيديو)

انهارت الفنانة المصرية غادة إبراهيم خلال تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في الإسكندرية بسبب منعها من صعود حافلة الفنانين خلال تشييع الجثمان.

وقالت الفنانة غادة إبراهيم: "جاية أطلع الباص واحدة قالتلي الباص امتلأ.. أنا كنت رايحة وراء سمير.. الناس دي متعرفش ربنا، حسبي الله ونعم الوكيل"، حسبما نشره موقع "القاهرة 24" المصري.

ولم تسمي غادة إبراهيم الشخصيتين اللتين منعتاها من صعود الباص واكتفت بالقول إنها إلهام بنت عفاف.

إلى ذلك، ذكرت مواقع مصرية أن الخلاف وقع بين الفنانة غادة إبراهيم والفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي خلال تشييع الجنازة، بسبب رفض إلهام شاهين وبوسي شلبي صعود غادة إبراهيم معهن إلى السيارة التي استقلها الفنانون للذهاب إلى الإسكندرية لدفن جثمان الفنان الراحل سمير صبري.

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وانفعلت غادة إبراهيم بسبب الموقف وظهرت في عدة فيديوهات من الجنازة تعلق بشكل هستيري.

ومن المواقف التي حدثت في الجنازة أيضا مشادة الفنانة إلهام شاهين مع أحد الصحفيين، بعد أن سألها سؤالا لترد عليه الأخيرة باستنكار: "هو أنت صحفي، يعني إيه فقدانه عامل إزاي أنت بتقول أي كلام".

وتعرضت الفنانة إلهام شاهين لموقف محرج أثناء حوارها مع الصحفيين حيث قالت: "يا جماعة عيب الزق ده.. عيب مينفعش كده".

المصدر: وسائل إعلام مصرية