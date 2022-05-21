سمير صبري يوارى الثرى بجانب قبر أحد الفنانين

رافق الفنان سمير صبري، الفنان الكوميدي الراحل وحيد سيف بمثواه الأخير، في مقابر المنارة بالإسكندرية، حيث دفن جثمانه اليوم على بعد أمتار قليلة من قبر وحيد سيف.

وشيعت جنازة سمير صبري من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، ظهر اليوم، وتواجد في الجنازة عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر الذين حرصوا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

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وانهار بعض النجوم لحظة دفن سمير صبري بمثواه الأخير، حيث دخل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمصر في نوبة بكاء شديدة، وأيضا انهارت الفنانة نهال عنبر لحظة الدفن، بجانب الحزن الشديد والصدمة التي ظهرت على وجه الفنانة سماح أنور في أثناء تواجدها في المقابر.

المصدر: "القاهرة 24"