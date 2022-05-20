سمير صبري يتوفى في نفس يوم وفاة أعز صديق له بين الفنانين

توفي الفنان المصري الكبير سمير صبري، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما في الذكرى الأولى لوفاة صديقه الفنان الكبير سمير غانم الذي توفي في مثل هذا اليوم العام الماضي.

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وأحيا أبناء سمير غانم ذكرى وفاة والدهم، وهي ذكرى الوفاة الأولى التي توافق اليوم 20 مايو.

كتبت إيمي سمير غانم، من خلال حسابها الرسمي على إنستغرام: "النهارده الناس بتقولي معلش يوم صعب عليكي، مايعرفوش ان كل يوم صعب عليا".

وأضافت إيمي سمير غانم: "بابي حبيبي انت النفس اللي بتنفسه ولما بنام واشوفك والله بصحي اضحك لوحدي.. ربنا يغفر لك يارب ويفرحك في الجنة إنشاء الله زي ما فرحتنا في حياتك.. بحبك من قلبي للأبد.. نسألكم الفاتحة".

بينما نشرت دنيا سمير غانم صورة والدها الراحل عبر حسابها على تطبيق إنستغرام، وعلقت عليها قائلة:" بابي حبيبي انت في كل لحظة معايا، بحبك أوي يا أجمل وأعظم أب و فنان في الكون، ربنا يرحمك يا رب ويسعدك ويدخلك فسيح جناته.. العالم كله هيفضل فاكرك وهيفضل فاكر موهبتك العظيمة اللي مفيش زيها يا مصدر سعادتنا في حضورك وفي غيابك".

المصدر: RT